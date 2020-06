PS5 compare dal nulla su Amazon Italia, i preordini apriranno presto?

Nei giorni scorsi PS5 è comparsa su Amazon France, oggi la console Sony è stata inserita anche nel listino di Amazon.it, seppur senza indicazioni relative a prezzo e data di uscita. Qualcosa si muove dietro le quinte della distribuzione?

"Prova un caricamento ultra rapido con un'unità SSD ad altissima velocità, un coinvolgimento ancora maggiore grazie al supporto per il feedback aptico, ai grilletti adattivi e all'audio 3D e scopri una nuova generazione di incredibili giochi PlayStation Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5. Scopri un'esperienza di gioco più profonda con supporto per feedback tattile, trigger adattivi e tecnologia audio 3D."

PlayStation 5 è apparentemente disponibile nella sola versione con lettore ottico, al momento non è possibile prenotare la console (che addirittura viene data in uscita il 31 dicembre 2021, ovviamente una data placeholder priva di alcuna validità) ma è pur vero che i preorder potrebbero aprire presto, anche le grandi catene si stanno preparando all'arrivo di PS5 con pagine dedicate sui siti di Mediaworld, Euronics, Unieuro, GameStop e altri rivenditori italiani. PS5 su Amazon.it è senza dubbio un segnale positivo in tal senso, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali su data di uscita e prezzo della nuova console Sony.