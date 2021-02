PS5 è compatibile con mouse e tastiera USB o Bluetooth?

Con la diffusione sempre maggiore di giochi multiplayer cross-platform, in cui è possibile incontrare (o sfidare) giocatori che provengono da console diverse, compresi i PC, la possibilità di utilizzare mouse e tastiera per rimanere competitivi è per molti giocatori importantissima.

Come già visto nel caso di PlayStation 4, anche la nuova PS5 offre la possibilità di giocare mettendo da parte il DualSense per utilizzare la combo mouse + tastiera, decisamente più performante quando si tratta di giochi sparatutto competitivi come il popolarissimo Call of Duty Warzone.

È infatti possibile collegare alla nuova console Sony la maggior parte dei mouse e delle tastiere in commercio, sia via USB che tramite accoppiamento Bluetooth. C'è da dire, però, che nonostante la PlayStation 5 supporti tali periferiche a livello hardware, non è detto che possiate usarle in qualsiasi gioco: questa è una possibilità che dipende interamente dalle scelte fatte durante la fase di sviluppo di ogni titolo.



È più probabile che questa compatibilità sia riservata a quei giochi che fanno della componente multiplayer il loro punto forte, mentre i titoli destinati alla PS5 (quindi anche le esclusive) sono concepiti per essere giocati tramite il DualSense, per offrire la più completa esperienza di gioco possibile. Usare mouse e tastiera, inoltre, rende sicuramente più agevole la navigazione in molte app, come il PlayStation Store e le varie app multimediali.