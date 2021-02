PS5 supporta il visore PlayStation VR e la Realtà Virtuale?

Una delle prime informazioni che furono confermate dopo la presentazione al pubblico di PlayStation 5 fu riguardo la compatibilità della console di nuova generazione di Sony con PlayStation VR, ovvero il visore per la realtà virtuale dell’azienda giapponese.

In assenza, almeno per ora, di una seconda versione di PlayStation VR dedicata esclusivamente a PlayStation 5, è quindi possibile giocare su PS5 ai numerosi prodotti che supportano la realtà virtuale, o che sono costruiti appositamente per sfruttarla, utilizzando in retrocompatibilità lo stesso hardware che era stato pensato per PlayStation 4, con la sola aggiunta di uno speciale adattatore PSVR per PS5, il quale va richiesto a Sony stessa tramite una procedura completamente gratuita. Tuttavia, sebbene fin qui le cose possano sembrare piuttosto semplici, i veri problemi iniziano quando si prendono in considerazione i giochi che possono essere utilizzati su PS5 tramite PS VR.

Come ormai chiarito più volte da Sony stessa, PlayStation 5 è compatibile con la quasi totalità dei giochi per PS4 (ad esclusione di una manciata di prodotti). Sfruttando questa caratteristica, molte nuove pubblicazioni in uscita anche su Playstation 4 prevedono una doppia versione: una per la console di vecchia generazione, che può essere poi riprodotta anche su PS5 in modalità retrocompatibile, e una per la console di nuova generazione. I problemi sopracitati sorgono proprio a questo punto: non sarà possibile utilizzare PS VR con le versioni PlayStation 5 di questi titoli, ma sarete costretti ad acquistare la versione PS4 e avviarla tramite la modalità retrocompatibilità. Questo discorso si applica allo stesso modo anche per tutti quei prodotti già usciti su PlayStation 4 che hanno ricevuto, o riceveranno, upgrade tecnici e/o grafici. Anche in questo caso sarà impossibile utilizzare questi titoli con PlayStation VR se avrete acquistato la versione per PlayStation 5.