PS5 compie un anno: 25 esclusive in sviluppo, Jim Ryan parla della carenza di scorte

Dalle pagine del PlayStation Blog, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, festeggia il primo anniversario di PlayStation 5, la console nexst-gen uscita in Giappone e Stati Uniti il 12 novembre 2020 ed arrivata poi in Europa il successivo 19 novembre.

Esattamente come Hermen Hulst che ha ringraziato i fan di PS5, anche Ryan ha dimostrato gratitudine e riconoscenza verso tutti gli appassionati del marchio PlayStation che hanno dato sfoggio del loro amore e supporto verso la nuova console Sony in questi suoi primi 12 mesi di vita, nonostante tutte le difficoltà relative alla distribuzione con il contagocce a causa della crisi dei semiconduttori attualmente in corso.

Proprio questo punto è stato oggetto del post del presidente SIE, che ha parlato in maniera onesta della situazione: "Vogliono ringraziare tutta la community per la propria pazienza. Continuiamo a vedere una richiesta immensa per PS5 e ci rendiamo conto che le risorse limitate sono fonte di frustrazione per molti dei nostri consumatori. Vi assicuriamo che siamo totalmente immersi nel fare tutto ciò che è in nostro potere per distribuire quante più unità possibili: è un qualcosa sulla quale lavoriamo ogni giorno attraverso la compagnia e rimane la mia priorità assoluta".

Ryan rivela anche un'interessante dettaglio per il futuro della console next-gen: attualmente sono in sviluppo oltre 25 giochi per PS5 da parte dei PlayStation Studios, tra titoli già annunciati ed altri ancora avvolti nel mistero. C'è già una lista aggiornata delle esclusive PS5 in arrivo fino al 2023, ma è altamente probabile che nei prossimi mesi si arricchirà ulteriormente con le sorprese ancora nascoste che Sony sta preparando per gli appassionati.