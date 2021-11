PS5 compie un anno: Phil Spencer si congratula con Hermen Hulst e i PlayStation Studios

Dopo il post condiviso da Jim Ryan per il primo compleanno di PS5, anche Hermen Hulst ha pubblicato un tweet di ringraziamento per tutti i fan. Tra i tanti che hanno risposto al messaggio del responsabile dei PlayStation Studios troviamo Phil Spencer, il celebre boss della divisione Xbox di Microsoft.

Nel suo post social, Hulst si è rivolto alla community PlayStation per dire "grazie a tutti i nostri fan per aver reso il primo anno di PS5 così speciale. Il vostro supporto e la vostra passione per i giochi PlayStation significano tutto per noi. Non vediamo davvero l'ora di mostrarvi ciò che i nostri fantastici team dei PlayStation Studios stanno sviluppando in tutto il mondo!".

A stretto giro di posta dal messaggio di Hermen Hulst è giunta a sorpresa (o forse no) la risposta di Phil Spencer. Il massimo responsabile del team Xbox si è congratulato pubblicamente con il collega di Sony sottolineando come "i tuoi team hanno fatto un ottimo lavoro in circostanze difficili. Congratulazioni per un ottimo primo anno".

Nei mesi scorsi, i due dirigenti di Sony e Microsoft hanno più volte confermato di apprezzare il lavoro svolto dalle reciproche divisioni videoludiche, basti citare i complimenti di Hulst a Xbox per l'E3 2021 e le congratulazioni di Xbox per il lancio di PlayStation 5.