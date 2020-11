PS5 dove comprarla? Nuove scorte in arrivo questa settimana

Coloro che hanno prenotato PlayStation 5 riceveranno o potranno ritirare la console dal 19 novembre in Italia, ma come fare se non avete effettuato il preordine e vi è salita la scimmia da PS5? State tranquilli perchè nei prossimi giorni arriveranno nuove scorte presso i principali rivenditori.

PS5 non si troverà nei negozi al lancio, Sony ha espressamente vietato la vendita negli store fisici al day one così da evitare code e assembramenti, i retailer però avranno nuove unità da vendere online il 19 novembre. Per quanto riguarda il nostro paese, al momento solo Euronics, Unieuro e Mediaworld hanno confermato che giovedì 19 novembre ci saranno nuove scorte di PS5 acquistabili online.

PS5 dove comprare

Non sappiamo quando apriranno esattamente le nuove vendite, se allo scoccare della mezzanotte oppure in mattinata, o magari a scaglioni per non sovraccaricare troppo i server e le piattaforme eCommerce. Anche il numero di unità a disposizione non è stato reso noto, così come non conosciamo la suddivisione tra PS5 e PS5 Digital disponibili per l'acquisto.

Allo stato attuale possiamo solo confermarvi che giovedì i principali rivenditori italiani metteranno in vendita nuove PS5, tenete sotto mano la carta di credito!