PS5: ha comprato la Digital Edition, ma gli è uscita la console standard

La vita è strana, a chi tutto e a chi niente. Proprio ieri vi abbiamo parlato di uno sfortunano content creator che ha visto la sua PlayStation 5 in maniera irreparabile. È andata molto diversamente ad uno sviluppatore statunitense, che oggi ha ricevuto una PS5 nuova di zecca direttamente dal negozio ufficiale di Sony...

Corey Cudney, sviluppatore texano in forze presso Certain Affinity, studio dove ricopre il ruolo di A/V Media Designer, quest'oggi ha ricevuto una bella sorpresa. Negli USA, così come in altri paesi tra cui il Giappone, il lancio della console Sony è avvenuto oggi, pertanto come da programma il corriere gli ha consegnato una nuova, fiammante PlayStation 5. Corey aveva ordinato una Digital Edition da 399 dollari, che come sapete risulta essere priva di un lettore di dischi. Ebbene, la scatola era quella giusta, solo che all'interno ci ha trovato un PS5 in versione standard, normalmente venduta a 499 dollari! Incredulo, ha anche controllato, constatando il lettore funzione regolarmente.

Il suo stupore è stato così grande che non ha potuto fare a meno di farlo sapere a tutti i suoi seguaci su Twitter, pubblicando una fotografia che ritrae la scatola nera di PlayStation 5 Digital Edition e la "console sbagliata" all'interno. Guardate voi stessi in calce a questa notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che il lancio di PlayStation 5 in Italia è fissato per la settimana prossima, il 19 novembre per l'esattezza. Avete già consultato la line-up di lancio di PS5?