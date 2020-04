PS5 concept design, il bianco domina nei nuovi render

In attesa che Sony sveli ufficialmente il design di PlayStation 5 emergono nuovi concept dell'aspetto della console Next-Gen e dopo i render di Let's Go Digital tocca adesso al sito VR4Player, che si è divertito a ipotizzare il look di PS5.

Da una PS5 in stile Tower PC (e Xbox Series X) fino ad un design a cubetto che ricorda il Nintendo GameCube, passando per un look dallo stile più tradizionale, tutti accomunati da una massiccia dose di bianco, apparentemente colore preferito da designer e artisti dopo che Sony ha svelato il DualSense, proposto in una tonalità bicolore bianco/nero che ha subito catturato l'immaginario collettivo. Sono pochi i concept design di PlayStation 5 di colore Jet Black, dopo anni di nero che sia arrivato il momento di una console disponibile in bianco fin dal lancio?

Cosa ne pensate di questi nuovi render? Ovviamente si tratta di materiale non ufficiale realizzato da artisti senza alcuna approvazione da parte di Sony e dunque il design finale potrebbe discostarsi molto da quanto mostrato in questi concept. C'è chi in queste ore ha immaginato anche il design delle custodie dei giochi PS5, realizzate in cartoncino per rispettare la natura ed aver un minor impatto ambientale grazie alla riduzione della plastica utilizzata.