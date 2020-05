PS5: il concept design di VR4player immagina il video di presentazione della console

Non paghi del concept di PS5 con design a torre come Xbox Series X, il collettivo di VR4player.fr si cimenta in un nuovo concept design di PlayStation 5 per immaginare l'aspetto della console e i giochi del video di presentazione.

Come avvenuto in passato, anche stavolta la grande attenzione per i dettagli che contraddistingue le opere dei ragazzi di VR4Player contribuisce a rendere ancora più "accattivante" il loro nuovo design fan made di PS5.

Il form factor scelto dai grafici della testata videoludica francese riprende quello dell'attuale famiglia di console PlayStation tra PS4 e PS4 PRO, riproponendo il tutto con linee più morbide e una colorazione che riprende quella dell'annunciato controller DualSense di PS5. Non mancano neanche i riferimenti alla griglia a V del devkit di PlayStation 5 e alle possibili combinazioni di colori che dovrebbero caratterizzare i bundle di lancio, come quello con PS5 a tema Marvel's Spider-Man 2.

Cosa ne pensate di questo concept design? Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che in rete stanno tenendo banco le ultime dichiarazioni dell'analista Michael Pachter e dell'ex dirigente EA Peter Moore sull'eventualità che PS5 costi più di Xbox Series X.