PS5: confermato il restock da GameStop oggi pomeriggio

Con una email inviata ai clienti registrati, GameStop conferma il restock di PlayStation 5 nella giornata di oggi, mercoledì 3 novembre. L'orario non è stato reso noto ma verrà annunciato durante la nuova puntata di GameStop TV.

La catena ha confermato che PS5 Standard in versione bundle verrà messa in vendita oggi al prezzo di 729.98 euro in un pacchetto che include la console, giochi e accessori che verranno rivelati più avanti. GameStop invita a sintonizzarsi alle 16:00 su GameStop TV per scoprire quando le console saranno effettivamente messe in vendita, attenzione dunque le 16:00 non è l'orario fissato per il restock e la PS5 sarà disponibile più avanti nel corso della giornata.

Ricordiamo che il restock riguarda il modello standard con lettore ottico e non la PS5 Digital Edition, non sappiamo al momento quali saranno i giochi e gli accessori extra inclusi nel bundle, vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito. Tenete d'occhio la pagina PlayStation 5 sul sito di GameStop per essere tra i primi a scoprire quando la console sarà disponibile per l'acquisto online.

Da ottobre solamente gli iscritti al programma fedeltà GS+ possono fare acquisti online sull'eCommerce di GameStop, assicuratevi di essere registrati e di aver abilitato la ricezione di email e messaggi promozionali.