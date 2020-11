PS5: la confezione enorme causa ritardi nelle spedizioni, per un negozio UK

Mentre si susseguono i disservizi e le lamentele della community con PS5 introvabile al lancio, la catena GAME UK ha inviato una mail ad alcuni acquirenti in preordine di PlayStation 5 per scusarsi dei ritardi nella spedizione causati, tra le altre cose, dalle dimensioni della confezione!

Come illustrato dalla redazione di BBC, alcuni appassionati che hanno prenotato per tempo la console nextgen di Sony hanno raccontato la loro disavventura con GAME UK e condiviso pubblicamente il contenuto della mail inviatagli dal negozio.

In questa email, il rivenditore inglese spiega infatti che "a causa dei volumi di PlayStation 5 disponibili nel Regno Unito e delle dimensioni del prodotto, il lancio della console ha comportato delle sfide nella consegna in tutta la Gran Bretagna sia per i commercianti che per i corrieri".

Nella lettera, GAME UK specifica che il problema delle dimensioni enormi della confezione di PS5 sarebbe stato segnalato espressamente dal corriere Yodel e che, per questo, "non tutti gli ordini che devono essere consegnati da loro arriveranno per il giorno di lancio della console". I rappresentanti di Yodel, da par loro, hanno risposto con una nota a dir poco caustica in cui affermano che "non lavoriamo direttamente con GAME. Il nostro cliente è GFS, un'azienda che opera in collaborazione con loro. Siamo stati costantemente chiari sui volumi di ordini che siamo in grado di trasportare per loro ed è profondamente deludente vedere come il nome di Yodel sia stato utilizzato in modo errato in una mail inviata ai clienti per informarli dello stato dei loro ordini".