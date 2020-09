PS5: ecco la confezione ufficiale, colori diversi in base al modello

Grazie all'apertura dei preordini di PlayStation 5 da parte dei principali rivenditori internazionali possiamo ora dare una prima occhiata alla confezione della nuova console Sony.

Due le confezioni, una bianca per PlayStation 5 Standard e una total black per PS5 Digital Edition, una scelta netta per differenziare chiaramente le due versioni. In entrambi i casi la console viene mostrata nella parte frontale insieme al DualSense e il logo in bella vista, in alto invece i loghi 8K, 4K e HDR, oltre al simbolo che indica chiaramente la mancanza del lettore Blu-Ray nella Digital Edition.

La console non è ancora finita nelle mani di YouTuber, influencer e membri dell'industria dunque non ci sono unboxing e non conosciamo l'esatto contenuto della confezione, intanto possiamo però proporvi la box art, la trovate in calce alla notizia. Vi piace il design adottato da Sony per le scatole di PS5 e PlayStation 5 Digital?

Potete prenotare PS5 da GameStop (la consegna non è garantita entro dicembre) oppure su Amazon, in quest'ultimo caso però PlayStation 5 è andata sold-out in una manciata di minuti, è necessario dunque aspettare nuove scorte per procedere con il preordine.