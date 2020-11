PS5 conquista la metropolitana di Londra: upgrade next-gen per Oxford Circus!

Mancano ormai davvero pochissime ore all'arrivo di PlayStation 5 nel Vecchio Continente e la divisione britannica di casa Sony ha deciso di accogliere la nuova ammiraglia con una simpatica trovata pubblicitaria.

Il colosso videoludico ha infatti deciso di colonizzare pacificamente uno dei luoghi più rappresentativi della capitale inglese. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, i simboli della metropolitana di Londra sono infatti stati protagonisti di un upgrade di natura next-gen! Al posto della tradizionale icona che indica una fermata del fitto sistema di collegamento sotterraneo che avvolge la City, le insegne ora riportano i simboli di casa PlayStation. Quadrato, triangolo, cerchio e croce indicano ora la fermata di Oxford Circus, che si tinge spiritualmente di azzurro in vista del lancio di PlayStation 5 in Regno Unito, fissato - esattamente come in Italia- per la giornata di domani, giovedì 19 novembre.



La console di nuova generazione, già disponibile in diversi Paesi (Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e altri), si appresta dunque a raggiungere anche il continente europeo. Le spedizioni delle PS5 preordinate su Amazon Italia sono iniziate, così come accaduto per altre grandi catene di distribuzione. In attesa che l'hardware raggiunga la penisola, sulle pagine di Everyeye il nostro Marco Mottura vi presenta il supporto al DualSense dei giochi di lancio PS5.