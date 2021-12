PS5 conquista il Natale negli USA: è il regalo più popolare, tra Airpods e Nintendo Switch

Con il mese di dicembre ormai ufficialmente iniziato, è tempo di addobbare l'albero di Natale e di dedicarsi alla ricerca del regalo perfetto per amici e parenti. Ma quali saranno i doni più popolari del 2021?

Per cercare di scoprirlo, gli esperti di AT&T hanno realizzato una ricerca di mercato negli Stati Uniti d'America. Tracciando le ricerche realizzate dagli acquirenti statunitensi su Amazon e integrando i risultati con i dati in possesso di Google Shopping, lo studio statistico ha potuto delineare un quadro alquanto interessante del Natale in ciascuno degli stati USA.



Tra i prodotti più popolari del Natale 2021 statunitense, è emersa PlayStation 5, nonostante le continue carenze di scorte per PS5 e Xbox Series X. La console next-gen è infatti risultato il bene più acquistato in moltissimi mercati USA. Ad accompagnare l'hardware Sony, troviamo la console ibrida di casa Nintendo: anche Nintendo Switch è infatti risultata incredibilmente richiesta, anche a fronte dell'ingresso sul mercato del nuovo modello OLED. Immancabile poi all'appello il mondo tech Apple, con iPAD ed Airpods in testa. Spazio infine anche a TV e Instant Pot, per un Natale all'insegna della tecnologia.



Di seguito, trovate l'elenco dei prodotti più popolari per ogni Stato degli USA:

Alabama: AirPods;

Alaska: TV;

Arizona: Nintendo Switch;

Arkansas: PlayStation 5;

California: Nintendo Switch;

Colorado: iPad;

Connecticut: PlayStation 5;

Delaware: PlayStation 5;

District of Columbia: TV;

Florida: TV;

Georgia: AirPods;

Hawaii: AirPods;

Idaho: Instant Pot;

Illinois: TV;

Indiana: PlayStation 5;

Iowa: PlayStation 5;

Kansas: AirPods;

Kentucky: iPad;

Louisiana: PlayStation 5;

Maine: PlayStation 5;

Maryland: iPad;

Massachusetts: iPad;

Michigan: TV;

Minnesota: PlayStation 5;

Mississippi: PlayStation 5;

Missouri: Roku Player;

Montana: iPad;

Nebraska: PlayStation 5;

Nevada: PlayStation 5;

New Hampshire: Instant Pot;

New Jersey: iPad;

New Mexico: AirPods;

New York: Nintendo Switch;

North Carolina: PlayStation 5;

New Daktoa: TV;

Ohio: TV;

Oklahoma: iPad;

Oregon: Nintendo Switch;

Pennsylvania: PlayStation 5;

Rhode Island: TV;

South Carolina: Roku Player;

South Dakota: Roku Player;

Tennessee: PlayStation 5;

Texas: PlayStation 5;

Utah: TV;

Vermont: Nintendo Switch;

Virginia: TV;

Washington: Nintendo Switch;

West Virginia: Roku Player;

Wisconsin: Nintendo Switch;

Wyoming: Kindle;

E voi, avete già terminato la caccia ai regali o siete ancora in alto mare?