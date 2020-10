PS5: consegna anticipata da GameStopZing per i preordini successivi al 17 settembre?

Come noto, GameStopZing non garantisce la consegna di PS5 entro fine anno per i preordini arrivati dopo il 17 settembre, mentre chi ha prenotato questa data riceverà la console al day one. In queste ore però le cose potrebbero essere cambiate.

Alcuni nostri lettori (che ringraziamo per la segnalazione) ci hanno informato di aver ricevuto la seguente email da GameStopZing: "Gentile cliente, siamo lieti di comunicarLe in via ufficiale che, a seguito della sua prenotazione online, potrà ritirare la sua PS5 direttamente il giorno d'uscita ossia il 19 novembre 2020 e non dovrà quindi attendere il nuovo anno come inizialmente specificato."

La scorsa settimana Sony ha iniziato a comunicare ai rivenditori il numero di console PS5 disponibili per il lancio, non è escluso che GameStopZing possa aver ricevuto rassicurazioni in tal senso, da qui la scelta di comunicare ai clienti l'arrivo anticipato della console rispetto alla finestra inizialmente prevista, ovvero tra la fine dell'anno e l'inizio del 2021, in ogni caso dopo Natale.

La situazione è in continua evoluzione, ribadiamo in ogni caso che coloro che hanno effettuato il preordine entro il 17 settembre possono stare tranquilli, sicuri di ricevere la console al day one. Voi avete ricevuto la mail da parte di GameStopZing? Fatecelo sapere nei commenti.