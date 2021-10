PS5, la console si aggiorna: il nuovo update è disponibile per il download

A breve distanza dall'avvio della nuova fase di Beta di PlayStation App, che consente ora di condividere brevi clip video e screenshot realizzati su PlayStation 5, il mondo Sony propone un ulteriore aggiornamento per l'universo di casa PlayStation.

I possessori di PlayStation 5 possono infatti procedere sin da ora con il download e l'installazione di un nuovo update per la propria console. A partire da quest'oggi, mercoledì 20 ottobre, è disponibile un piccolo aggiornamento che porterà l'hardware di nuova generazione alla versione 21.02-04.03.00. Questo nuovo firmware Sony ha un peso decisamente contenuto, corrispondente a soli 913,5 MB.



Come facilmente prevedibile, di conseguenza, la patch non introduce cambiamenti di eccessivo rilievo per la routine di PlayStation 5. Al momento, il nuovo aggiornamento pare infatti limitarsi ad incrementare la stabilità complessiva dell'ecosistema della console Sony di nuova generazione. Un update dunque ordinario, legato al consueto processo di rafforzamento dell'esperienza proposta dal recente hardware da gaming, disponibile sul mercato videoludico internazionale da meno di un anno.

Restando in tema di console next gen, ne approfittiamo per invitarvi ancora una volta alla cautela in merito ad una truffa che sta trovando diffusione in rete e relativa alla falsa possibilità di aggiudicarsi PS5 con un concorso Lidl.