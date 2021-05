PS5 sembra una console anni '70 nella versione custom di uno youtuber

Forte dei suoi oltre tre milioni di utenti iscritti su YouTube, il creatore di contenuti conosciuto come DIY Perks ha disassemblato la sua fiammante PlayStation 5 per stravolgerne il design futuristico e trasformarla in un complemento d'arredo dall'aspetto di una console anni '70.

Per dare forma a questo singolare progetto, lo youtuber ha spogliato l'hardware di PS5 di tutte le componenti in plastica della scocca esterna per riassemblare la nuova piattaforma casalinga di Sony all'interno di un box realizzato in materiali compositi tra legno, metallo e fibra di carbonio.

La grande esperienza maturata dal creatore di contenuti gli ha consentito di tenere sotto controllo le temperature, mantenere i medesimi valori di rumorosità e, soprattutto, gestire in maniera ottimale il flusso d'aria generato dalla grande ventola di PlayStation 5, in quest'ultimo caso grazie ad una suggestiva griglia con fori esagonali che spicca nella collocazione in verticale della console.

Date un'occhiata al makeover "in salsa retrò" di DIY Perks e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto. Già che ci siamo, vi riproponiamo il nostro approfondimento sui migliori TV e monitor per giocare al massimo su PS5.