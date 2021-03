PS5, la console definitiva è in ottone! La creazione di un appassionato in video

Tra chi baratta PS5 con giochi per Nintendo 64 e PlayStation 5 ancora introvabili nei negozi, la console di nuova generazione di casa Sony rimane al centro della scena per gli appassionati dalle vocazioni artistiche.

Non accennano infatti a trovare fine le proposizioni di "attacchi d'arte" da parte della community, con fan del medium videoludico che si stanno da mesi dilettando in personali revisioni dell'estetica dell'hardware. Mentre molti si sono "limitati" a proporre per PlayStation 5 nuove colorazioni, l'utente attivo su YouTube come "DIY Perks" è andato decisamente oltre, provando ad immaginare una console costituita di...ottone!

Amante del fai-da-te, il giocatore si è cimentato con un'operazione di tear-down di PS5, che ha poi provveduto a ricostruire modificandone radicalmente l'estetica. L'intero processo creativo è stato ovviamente immortalato in un video dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Con un'abilità innegabile, il professionista della creatività ha dato forma ad una PlayStation 5 a dir poco alternativa, anche se - immaginiamo - dal peso non proprio di poco conto. Il design finale della PS5 di ottone è molto simile a quello della console originale, anche se la scelta del materiale ha ovviamente imposto alcune variazioni, come l'adozione di linee più squadrate. Cosa ve ne pare?