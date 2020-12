PS5: in attesa della console, c'è chi si accontenta della sola scatola

È ormai noto come PlayStation 5 sia quasi introvabile in giro per i negozi online e i pochi esemplari della console Sony che vengono messi in vendita finiscono nella maggior parte dei casi tra le mani degli scalper. Colti dalla disperazione, alcuni utenti stanno decidendo di acquistare delle scatole vuote in attesa di ricevere la console.

Se in alcuni casi gli utenti stanno procedendo all'acquisto solo per avere un primo contatto con l'oggetto, in molte altre situazioni le scatole acquistate non sono altro che un modo per prendersi gioco di qualche fan ancora in cerca della console e che purtroppo sarà vittima di uno scherzo piuttosto cattivo il giorno di Natale. In ogni caso sembra siano diverse le confezioni vuote che sono state vendute soprattutto nel mercato orientale e al prezzo di circa 30 dollari. Ovviamente non si tratta in questi casi di una truffa, dal momento che il rivenditore ha specificato molto bene che l'oggetto della vendita era una confezione vuota e non si sono quindi ripetuti i tristi avvenimenti di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa che hanno visto foto di PlayStation 5 vendute a 500 dollari su Ebay e altri portali di questo tipo.

Se questa storia vi sembra assurda, allora è probabile che non abbiate ancora letto dei giocatori che pretendono di giocare a Cyberpunk 2077 dopo aver ottenuto un rimborso. Vi ricordiamo inoltre che, stando ad alcune analisi, gli scalper di PS5 e Xbox Series X potrebbero aver guadagnato 30 milioni di dollari.