PS5 è la console che ha generato i ricavi maggiori nel 2022: i dati NPD

Oltre ad aver confermato che Elden Ring è nella top 10 dei giochi più venduti di sempre negli USA , da NPD arrivano importanti dati anche per PlayStation 5, sempre relativi al mercato statunitense.

Riportando una serie di statistiche su Twitter, Mat Piscatella rivela che, nella prima metà del 2022 ormai conclusa, la console next-gen di Sony ha generato i ricavi maggiori rispetto a tutte le altre concorrenti, e questo nonostante Nintendo Switch resti nel complesso la piattaforma più venduta in termini di unità. Il discorso resta il medesimo anche prendendo in analisi il solo mese di giugno negli Stati Uniti, dove PS5 domina in termini di introiti laddove Switch si conferma in prima posizione tra le console più vendute.

In aggiunta, Piscatella conferma che le vendite di PS5 sono sostanzialmente aumentate rispetto a quanto fatto registrare un anno prima, citando una crescita percentuale a doppia cifra, pur senza specificare il numero preciso. Nonostante sia ancora difficile da reperire sul mercato a causa della carenza di scorte, il sistema del colosso giapponese continua a registrare importanti successi e lascia ben sperare per un'ulteriore crescita in futuro, quando magari diverrà maggiormente diffusa tra i negozi.

In ogni caso proseguono i rumor sull'uscita di PS5 Pro entro il 2024: stando alle voci di corridoio, la versione potenziata dovrebbe puntare ai 4K dinamici con 120fps, oltre ai 4K nativi a 60fps.