PS5 è la console più interessante per gli sviluppatori: il sondaggio della GDC

Esattamente come l'E3 2021, anche la Game Developers Conference ha dovuto accontentarsi nuovamente di un evento esclusivamente digitale, a causa ovviamente del persistere della crisi sanitaria internazionale.

In occasione della manifestazione dedicata agli addetti ai lavori dell'industria videoludica, gli sviluppatori di tutto il mondo hanno avuto modo di confrontarsi su molteplici aspetti dell'attualità di settore. Tra questi ultimi ha trovato prevedibilmente spazio anche il debutto della nuova generazione di hardware Sony e Microsoft, con l'ampliamento del numero di piattaforme a disposizione di grandi e piccole software house.

In un sondaggio dedicato, l'ente organizzativo della Game Developers Conference ha richiesto agli sviluppatori di indicare le piattaforme che al momento attirano maggiormente il loro interesse. Sul fronte console, si è posizionata al primo posto PS5, con i seguenti risultati:

PlayStation 5 : 44% degli intervistati;

: degli intervistati; Nintendo Switch : 38% degli intervistati;

: degli intervistati; Xbox Series X|S: 30% degli intervistati;

A superare con distacco il mondo console, resta però l'universo, con ben ilintervistati che ha indicato nell'hardware la piattaforma ritenuta più interessante per le proprie attività. Una circostanza che non stupisce, vista anche la costante crescita di client come quello Valve, con Steam che ha raggiunto quasi 27 milioni di giocatori connessi in contemporanea proprio nel corso del marzo di questo nuovo anno.