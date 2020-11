PS5: le console invadono i magazzini, preoccupazioni per possibili ritardi in Europa

PlayStation 5 si prepara al debutto ufficiale, evento al quale anche in Europa manca ormai davvero pochissimo. Il Regno Unito e gli altri paesi del vecchio continente vedranno infatti l'esordio della console in data 19 novembre.

Il persistere della crisi sanitaria internazionale correlata alla pandemia di Covid-19 renderà tuttavia più complessa del previsto la procedura di distribuzione delle console. Sono infatti diversi i Paesi che in queste ore stanno imponendo nuove restrizioni alla conduzione delle attività commerciali e alla libertà di movimento dei propri cittadini. I retailer britannici hanno già compiuto i primi passi per adeguarsi a un lancio di PS5 in pieno lockdown UK, con quest'ultimo che avrà inizio giovedì 5 novembre. Misure simili potrebbero rendersi necessarie anche in Francia e Germania.



Non sorprende dunque che in rete stiano trovando diffusione preoccupazioni legate a possibili ritardi nel lancio di PlayStation 5. A discuterne è in particolare l'utenza Reddit, con il noto forum che ha di recente accolto la testimonianza di un cliente della catena Game. Recatosi presso il proprio store per effettuare il saldo del preordine, quest'ultimo si sarebbe visto negare la possibilità, con la giustificazione che Sony starebbe valutando un "anticipo o posticipo della data di uscita a causa dei lockdown in UK, Francia e Germania".



Al momento, tuttavia, non vi sono alcun tipo di conferme ufficiali in merito ad una simile opzione. Al contrario, diverse catene, tra cui la stessa Game, starebbero invitando il pubblico a procedere con i pagamenti prima dell'avvio del lockdown britannico, così da poter procedere con l'opzione di ritiro di PS5 in negozio. Peraltro, come potete verificare dal video presente in calce a questa news, i magazzini hanno iniziato ad accogliere le prime ondate di scorte della console. Certamente, visto la complessità delle circostanze attuali, la situazione resta fluida e in continua evoluzione in molti Paesi.