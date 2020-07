PS5: ecco console e joypad personalizzati per Crash Bandicoot 4

L'artista XboxPope continua a personalizzare i design delle console di nuova generazione e dopo la PS5 di Ghost of Tsushima e la Xbox Series X a tema Perfect Dark presenta ora una PlayStation 5 x Crash Bandicoot 4.

Il concept realizzato da XboxPope presenta in primo piano l'artwork di copertina di Crash Bandicoot 4 It's About Time e gioca sui colori del nero, del viola e dell'arancione, richiamando così il pelo del personaggio. Oltre alla console l'artista ha personalizzato anche il DualSense, dando vita così ad una combo completa che ha generato numerosi commenti positivi su Twitter. Ovviamente trattandosi di un design fan made non vedremo mai questo modello in produzione ma chissà che qualcuno non possa prendere spunto per personalizzare la sua PS5 con queste grafiche.

La stessa Sony nei mesi scorsi ha dichiarato che PlayStation 5 è più facile da personalizzare rispetto a PlayStation 4 e PS4 PRO e questo ha subito portato la community a pensare al lancio di Limited Edition con maggior frequenza rispetto a quanto accaduto in questa generazione. E voi cosa ne pensate, comprereste una console personalizzata oppure preferite l'edizione standard? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.