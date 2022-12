PS5, la console oggi in vendita da GameStop: nuove scorte acquistabili

Prosegue la crisi delle scorte di PlayStation 5, ma arrivano buone notizie per i giocatori desiderosi di mettere la console Sony sotto l'albero di Natale.

Nel corso della giornata di oggi - martedì 6 dicembre 2022 - sarà infatti possibile acquistare l'hardware, grazie a nuove scorte di PlayStation 5 in arrivo nei magazzini di GameStop Italia. Con il breve comunicato che trovate in calce a questa news, la nota catena commerciale ha confermato che tra poche ore saranno condivisi tutti i dettagli per poter procedere all'acquisto tramite lo store online di GameStop.

Nello specifico, l'iniziativa vedrà protagonista PlayStation 5 in versione Standard Edition, dunque il modello della console comprensivo di lettore ottico. Anche questa volta, non sarà però possibile acquistare l'hardware singolarmente. Lo staff di GameStop ha infatti già confermato che PS5 sarà proposta esclusivamente in formato bundle, dunque in un pacchetto di diversi prodotti videoludici correlati a PS5.



Per scoprire tutti i dettagli in merito alla procedura di acquisto delle nuove scorte di PS5, GameStop invita gli utenti interessati a sintonizzarsi quest'oggi sul canale Twitch di GameStop Italia. L'appuntamento è per le ore 15:00 in punto: durante la trasmissione di GameStop TV saranno condivise tutte le informazioni su prezzo e contenuti del Bundle.