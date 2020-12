PS5: console personalizzata Travis Scott e videogioco sul rapper in arrivo?

Da qualche mese Travis Scott è partner creativo di PlayStation, il rapper texano è stato fortemente coinvolto nel lancio di PlayStation 5 e a quanto pare il suo apporto continuerà anche in futuro, grazie ad un contratto piuttosto ricco che prevede numerose opzioni.

Travis Scott è protagonista della nuova cover story di Forbes, il celebre magazine finanziario ha parlato di un rapporto ampiamente collaudato con PlayStation e la rivista XXL ha riportato a tal proposito alcune voci che parlano della possibilità di vedere una console PS5 disegnata da Travis Scott, una linea di accessori (presumibilmente DualSense e cuffie Pulse 3D) e persino un gioco che potrebbe vedere come protagonista la celebre rapstar.

Su questo ultimo punto sembrano esserci dei dubbi e non è chiaro se si parli di un gioco con protagonista Travis Scott o di un cameo in una produzione targata PlayStation. L'unica certezza al momento è che, come sottolineato da Forbes, Travis Scott è diventato rapidamente la voce di un pubblico giovane e sempre più vasto, il suo coinvolgimento nei progetti targati PlayStation non deve dunque stupire, considerando anche la volontà dell'artista di portare il suo talento in altri settori, non limitandosi solo alla produzione di musica e all'attività live.