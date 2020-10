PS5, in attesa della console: primi avvistamenti per il DualSense

Il debutto della prossima generazione di console è ormai prossimo: mentre Xbox Series S e Xbox Series X esordiranno il 10 novembre, per PlayStation 5 sarà necessario attendere pochi giorni in più.

L'hardware di casa Sony troverà infatti la strada degli scaffali dei negozi prima in USA, UK, Giappone e pochi altri Paesi il 12 novembre, mentre il resto del mondo, Italia inclusa, dovrà attendere il 19 novembre. Al debutto di PlayStation 5 mancano dunque ancora alcune settimane, ma sembra che alcuni degli accessori legati alla next gen siano già in dirittura di arriva negli store. In particolare, parte della community videoludica sembra avere già avvistato diversi esemplari di DualSense, nuovo controller pronto ad accogliere su di sé l'eredità della linea DualShock.



Molteplici le segnalazioni diffusesi in rete nel corso delle ultime ore, come potete verificare direttamente in calce a questa news. Sia su Twitter sia su Reddit hanno infatti trovato spazio alcuni scatti che immortalano confezioni del DualSense. In particolare, sembra che il pad di PlayStation 5 abbia già trovato spazio nei magazzini della nota catena commerciale di Walmart.



Con la nuova generazione di console, andrà ad arricchirsi la storia dei controller Sony. In attesa del 19 novembre, ricordiamo che di recente il colosso videoludico nipponico ha ufficialmente presentato aspetto e caratteristiche dell'interfaccia utente di PlayStation 5.