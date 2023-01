PS5 è la console principale per il 71% dei possessori UK, Xbox Series X si ferma al 48%

Secondo una ricerca condotta da Ampere Analysis, il 71% dei possessori di una PlayStation 5 Standard Edition in UK tende a riconoscere quella di Sony come la loro principale piattaforma per il gaming, ovvero quello con cui passano più tempo a videogiocare.

La stessa ricerca ci dice che il numero scende rispettivamente al 48% e 35% nei casi di Xbox Series X e Xbox Series S, mentre il 49% dei possessori di Switch afferma di ritenerla la propria piattaforma di riferimento principale. Le cifre sembrano supportare la teoria secondo cui un certo numero di giocatori acquisti Xbox Series S come accesso a basso costo ai contenuti di Xbox Game Pass.

Curiosamente, i dati mostrano anche che solo il 43% dei giocatori che possiede la Digital Edition di PlayStation 5 la considera il proprio sistema principale. Ciò potrebbe suggerire che i fan Sony più "dedicati" sono più propensi ad acquistare la versione con lettore della console.

L'analisi di Ampere suggerisce che uno dei motivi per cui così tanti possessori di PS5 la considerano la loro console principale è che "è più probabile che i possessori di PS5 siano proprietari di una sola console. Tuttavia, questo non spiega completamente la disparità in questa misura tra la versione basata su lettore di PS5 e Xbox Series X di Microsoft, il suo principale concorrente sul mercato".

A seguito di questa pubblicazione, l'analista Piers Harding-Rolls ha tirato le somme sull'attuale situazione nel Regno Unito: "In un mercato in cui la maggior parte dei giocatori di console gioca su più piattaforme, anche tra marchi diversi, il ruolo della 'console principale' ha grandi implicazioni per la monetizzazione degli utenti, il lifetime value e la quota di mercato", ha spiegato. "Siamo solo all'inizio, ma questo suggerisce che la strategia delle esclusive di Sony e la forza del marchio non sono state ancora sostanzialmente intaccate dalla strategia Game Pass di Microsoft (nel Regno Unito)".

Intanto, gli ultimi avvistamenti suggeriscono l'arrivo di un update firmware di PS5 in programma per marzo.