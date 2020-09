PS5 è la console più grande di sempre, analizziamone le dimensioni in video

Durante il fine settimana sono spuntate in rete le tanto attese foto di PlayStation 5, grazie alle quali abbiamo finalmente potuto osservare "dal vivo" la macchina di prossima generazione Sony e valutarne più attentamente le maestose dimensioni.

Sebbene infatti le specifiche in tal senso fossero note ormai da tempo, è stato solo grazie a questi scatti che in molti hanno realizzato quanto sia grande la nuova console. La console in versione standard, ovvero quella dotata di lettore ottico, è infatti larga 39 centimetri, alta 10,4 centimetri e profonda 26 centimetri: si tratta insomma di un colosso che saprà di certo come farsi notare nei salotti dei videogiocatori di tutto il mondo. Dimensioni di questo tipo hanno inoltre fatto guadagnare a PlayStation 5 il titolo di console più grande mai creata da Sony (e non solo).

Prima di lasciarvi al filmato nel quale confrontiamo le dimensioni di PS5 con quelle di Xbox Series X e altre console più o meno recenti, vi ricordiamo che al momento sembra che gli utenti stiano preferendo la versione standard di PlayStation 5 e solo il 20% dei preorder coinvolge la Digital Edition.

Avete già letto della misteriosa porta sul retro di PlayStation 5?