PS5, una console 'sensoriale': le considerazioni di Mark Cerny in video!

Con l'avvicinarsi del lancio di PlayStation 5, Mark Cerny, ingegnere e progettista responsabile della creazione della prossima ammiraglia di casa Sony, ha avuto modo di concedere una ricca intervista.

Dialogando con la redazione del The Washington Post, il noto volto dell'universo PlayStation ha discusso di diversi aspetti che andranno ad arricchire l'esperienza dei videogiocatori sul nuovo hardware. Partendo da interessanti retroscena sull'ideazione delle feature di PlayStation 5, per arrivare a dettagli legati alle performance del nuovo SSD, Mark Cerny ha offerto il quadro di una console "sensoriale", studiata per stuzzicare diversi sensi del videogiocatore.

In questa direzione si muove ad esempio il supporto alla tecnologia del Tempest 3D Audio o il concept del DualSense, pad in grado di restituire sensazioni tattili peculiari grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi. Per presentarvi tutti i principali dettagli condivisi dal progettista responsabile della creazione di PlayStation 5, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertua a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



Per maggiori dettagli sul DualSense, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco provato di Astro's Playroom, firmato dal nostro Marco Mottura.