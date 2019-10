PS5 è la console più veloce del mondo? Sony rimuove ogni riferimento in merito

La scorsa settimana Sony ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per cercare figure professionali da inserire nel team che si sta occupando di "progettare la console più veloce del mondo", con chiaro riferimento a PlayStation 5.

Fino a qui nulla di strano, nelle scorse ore però questa dichiarazione è stata rimossa dall'annuncio per motivi non meglio specificati. Con ogni probabilità si è trattato solamente di eccessiva enfasi da parte dell'agenzia incaricata di scrivere e pubblicare l'annuncio di lavoro, magari il testo è stato approvato senza dare troppo peso alla frase in questione.

La richiesta per un Senior Cloud Engineering Manager da inserire nel team al lavoro su PlayStation 5 resta comunque valida, l'unica modifica riguarda come detto la rimozione della frase incriminata che parlava di PS5 come della console più veloce al mondo, dichiarazione forse pubblicata con troppa leggerezza e senza tenere conto delle reazioni della community.

Lo sapevate? Nelle scorse ore Sony Japan ha registrato i marchi PS6, PS7, PS8, PS9 e PS10, una mossa per tutelarsi da eventuali registrazioni inappropriate di trademark da parte di aziende terze.