PS5 console più venduta ad agosto 2023 negli USA: cala il settore hardware

Attraverso i nuovi dati diffusi da Circana scopriamo che PlayStation 5 si è imposta come la console più venduta ad agosto 2023 negli Stati Uniti, segnando così un nuovo successo per la piattaforma di casa Sony. Questo al netto di una flessione registrata lo scorso mese dal mercato hardware.

Rispetto a quanto registrato ad agosto 2022, il settore hardware ha segnato un calo del 13% per un totale di 328 milioni di dollari, anche se il mercato videoludico complessivo ha invece visto una crescita pari al 3% rispetto ad un anno prima, fatturando in tutto 4,2 miliardi di dollari. PS5 si impone come la piattaforma più venduta pur avendo avuto un calo "a singola cifra percentuale" su base annua, laddove il calo di Xbox Series X/S e Nintendo Switch è invece "a doppia cifra percentuale". Circana non fornisce però numeri più dettagli riguardo le performance commerciali di ciascun sistema.

La piattaforma Sony si conferma comunque la console più venduta di tutto il 2023 negli USA, dato confermato anche dai risultati di agosto. Ricordiamo tra l'altro che PS5 ha avuto vendite in rialzo del 42% in UK ad agosto 2023, ad ulteriore conferma del buon momento che sta attraversando. Bene invece il settore degli accessori, che negli USA vede una crescita del 12% su base annuale e ricavi per 159 milioni di dollari grazie al grande successo dei controller DualSense di PS5 distribuiti in più colorazioni differenti, che occupano 7 delle prime 8 posizioni dei prodotti più venduti (con PlayStation VR2 ad occupare la posizione rimanente).

Intanto il nuovo firmware PS5 ha abilitato il remote play su Chromecast così come su altri dispositivi.