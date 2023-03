PS5 è stata la console più venduta a febbraio in Europa, Xbox Series X/S al terzo posto

GSD ha diffuso i dati di vendita hardware relativi al mese di febbraio in Europa, con l'esclusione dei mercati di Gran Bretagna e Germania, non tracciati dall'evento. Le vendite di console sono aumentate di cinque volte rispetto a febbraio 2022, grazie sopratutto alle nuove scorte di PS5.

Proprio PlayStation 5 è stata la console più venduta in Europa a febbraio 2023, con vendite doppie rispetto a quelle di Nintendo Switch (secondo posto), la console della casa di Kyoto registra vendite in calo del 28% su base annuale, tuttavia c'è da dire che le vendite risaliranno probabilmente nei prossimi mesi grazie al lancio di titoli come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e alla probabile spinta commerciale garantita da Super Mario Bros Il Film.

Xbox Series S e Xbox One X occupano invece il terzo posto della classifica, con vendite in aumento del 13% rispetto al febbraio del 2022, le due console Microsoft vengono considerate come una sola piattaforma e dunque le vendite sono aggregate. Si registra invece un calo dello 0.2% sulla vendita di accessori, con 1.27 milioni di prodotti venduti e 1.15 milioni di gift card vendute, in calo dell'8% rispetto a dodici mesi fa.

In Gran Bretagna le vendite di PS5 sono cresciute del 300% mentre Hogwarts Legacy è stato il gioco più venduto a febbraio in Europa, in poche settimane in UK il gioco di WB Games ha quasi pareggiato le vendite totali di Elden Ring in Inghilterra.