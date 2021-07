PS5 è di gran lunga la console più venduta in UK nel 2021

I report parlano chiaro da mesi: nonostante viga un regime di carenza di scorte fin da quando è stata lanciata, PlayStation 5 si sta imponendo mese dopo mese come la console più venduta nel Regno Unito. A ulteriore conferma ci sono i dati forniti da Christopher Dring, capo di GamesIndustry.biz, sito specializzato in analisi di mercato.

Il giornalista ha svelato che nella prima metà del 2021 nel solo Regno Unito sono state vendute ben un milione di console in totale, un dato in aumento del 25% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Senza la carenza di scorte, fa notare Dring, il numero di console piazzate avrebbe potuto essere ancora più alto! La più venduta è stata "di gran lunga" PlayStation 5, seguita da Nintendo Switch in seconda posizione e l'accoppiata Xbox Series X|S sull'ultimo gradino del podio (ma non troppo distante). Purtroppo, Dring non ci ha forniti dati più precisi, pertanto non conosciamo l'esatto numero di unità acquistate per ogni singola console.

Per quanto riguarda le vendite dei giochi, la scorsa settimana il più venduto nel Regno Unito è stato Mario Golf: Super Rush, seguito dagli inossidabili FIFA 21 (spinto con forza dalla febbre degli Europei), Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons e Minecraft per Switch. Sesta posizione invece per Ratchet % Clank Rift Apart, la più recente esclusiva per PS5.