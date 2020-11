PS5, quanto consuma la console next-gen di Sony? I nostri test

Dopo aver messo sotto torchio PlayStation 5, testando le nuove funzionalità, l'interfaccia utente, ne caratteristiche uniche del DualSense e, ovviamente, i giochi di lancio, la nostra redazione ha anche condotto dei test approfonditi sui consumi nella dashboard e nei giochi.

La nostra prova è stata condotta in due fasi: dapprima, abbiamo rilevato i consumi di PlayStation 5 nella dashboard in idle e durante l'esecuzione di alcune funzioni basilari, come la navigazione tra i menu della console e la lettura del disco durante l'installazione su SSD. La seconda fase è invece stata dedicata alla rilevazione dei consumi durante l'esecuzione di due dei giochi di lancio next-gen di PS5, (Marvel's Spider-Man Miles Morales e Astro's Playroom) e un titolo di vecchia generazione, ma ugualmente esigente (DOOM Eternal).

PlayStation 5: consumi nella dashboard

Dashboard in idle : 49 W

: 49 W Lettura disco : 59 W

: 59 W Dashboard (navigazione): 65-68 W

I consumi nella dashboard si sono rivelati quantitativamente molto simili a quelli rilevati in condizioni analoghe in Xbox Series X, l'altra console di nuova generazione in arrivo questo mese. In idle (ovvero in attesa dell'input dei giocatori) il dispendio energetico non supera i 49 W, valore che sale durante la l'installazione da disco (59 W) e navigando tra i menu di PS5 (65-68 W).

PlayStation 5: consumi nei giochi

Astro's Playroom : 175-205 W

: 175-205 W Marvel's Spider-Man Miles Morales a 30 FPS con Ray Tracing attivo: 185-200 W

a 30 FPS con Ray Tracing attivo: 185-200 W Marvel's Spider-Man Miles Morales a 60 FPS: 195-210 W

a 60 FPS: 195-210 W DOOM Eternal: 118-125 W

I consumi salgono inevitabilmente durante il gaming vero e proprio. Complessivamente, PlayStation 5 è molto esigente in termini di assorbimento di potenza, soprattutto quando fa girare i giochi ottimizzati per la next-gen. I valori più alti li abbiamo rilevati giocando a Marvel's Spider-Man Miles Morales con la Modalità Performance attiva, in grado di spingere il gioco a 60 frame al secondo (195-210 W). Leggermente più bassi i consumi in Modalità Qualità, che ancora il framerate a 30fps e spinge sull'effettistica, attivando persino il Ray-Tracing (185-200W). Il meno dispendioso risulta essere DOOM Eternal, ma non ci stupisce: il gioco di id Software gira in retrocompatibilità, non avendo ancora ricevuto l'aggiornamento grafico next-gen.

Nella scheda tecnica ufficiale di PlayStation 5 Sony dichiara consumi fino a 350 W per il modello base, e fino a 340 W per la Digital Edition. Si tratta, ovviamente, di valori limite, che non vengono quasi mai raggiunti durante l'utilizzo quotidiano, come avete avuto modo di notare voi stessi consultando le nostre rilevazioni. Per maggiori dettagli sulla console, vi consigliamo di leggere la recensione di PS5.