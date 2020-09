PS5 consuma più di Xbox Series X? Alimentatori a confronto

Si sono fatte attendere più del previsto, ma alla fine Microsoft e Sony hanno finalmente mostrato le loro carte svelando la data d'uscita, il prezzo e le specifiche tecniche delle loro console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X.

È ormai assodato che Xbox Series X può fare affidamento su un quantitativo maggiore di potenza bruta, anche se un quadro davvero completo potremo ottenerlo solamente quando verranno testate sul campo. Nell'attesa, mentre spulciavamo le informazioni condivise fino ad oggi, la nostra attenzione è stata catturata da un dato in particolare. Stando alle specifiche tecniche ufficiali di PS5, la console next-gen di Sony monterà, nella sua versione con lettore, un alimentatore da 350W, mentre a dare energia alla Digital Edition ce ne sarà uno da 340W. Stando a quanto dichiarato da Digital Foundry, Xbox Series X verrà lanciata sul mercato con un alimentatore da 315W, quindi inferiore a quello di PS5 nonostante tecnicamente sia una console capace di erogare maggiore potenza.

Cosa significa? PlayStation 5 consumerà più energia elettrica di Xbox Series X? In realtà è impossibile dirlo al momento. Tanto per cominciare, i consumi delle due console varieranno in base all'utilizzo su base giornaliera, e non è detto che arriveranno a quei valori, che rappresentano solamente il picco massimo raggiungibile. Le specifiche degli alimentatori, in ogni caso, ci sono sembrati degli ottimi spunti per poter cominciare a ragionare in ottica consumi, e non è escluso che Sony abbia deciso di montare un alimentare più grosso poiché prevede consumi complessivamente superiori.

Prima di salutarvi, ci teniamo a rinfrescarvi la memoria ricordando che la prima revisione di PlayStation 4 Pro montava un alimentatore con potenza massima di 310W (Xbox One X invece da 245W), mentre quella di PS4 non superava i 250W. PlayStation 3 sbarcò sul mercato con un alimentatore da ben 380W, superiore a quello di PS5!