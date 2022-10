PS5 continua a crescere: raggiunte 2 milioni di unità vendute in Giappone

Nonostante le ben note difficoltà di distribuzione fin qui riscontrate, un poco alla volta PlayStation 5 taglia nuovi traguardi commerciali su diversi territori sparsi per il mondo. Buone notizie in particolare arrivano ora dal Giappone.

Stando ai dati riportati da Famitsu, la console next-gen di Sony ha da poco superato le 2 milioni di unità vendute sul suolo nipponico dal lancio avvenuto nel novembre del 2020 ad oggi. Per la precisione sono 2.027.783 le console acquistate dai giapponesi, ripartire in questo modo: 1.749.737 PS5 Standard, e le restanti 278.046 piazzate dalla versione only digital.

Certo, la più recente piattaforma Sony ha raggiunto questo traguardo in più tempo rispetto a quanto fatto in passato da PS4 e PS3. PS5 ha infatti impiegato 101 settimane per arrivare alle 2 milioni di unità, laddove PS4 ci ha impiegato 90 settimane mentre alla PS3 ne sono bastate soltanto 73, facendo dunque molto meglio dei suoi successori. Tuttavia, con le scorte centellinate che hanno caratterizzato fin qui il ciclo vitale della piattaforma, e con il regolare dominio di Nintendo Switch in Giappone, si tratta in ogni caso di un importante traguardo, tagliato di recente anche in altri territori: nelle scorse settimane, infatti, PS5 ha raggiunto 2 milioni di unità vendute anche nel Regno Unito.

Sempre in tempi recenti la distribuzione di PS5 si è impennata negli Stati Uniti, con una crescita superiore al 400%. Se Sony riuscirà a mantenere simili ritmi è probabile che i numeri della sua piattaforma cresceranno in maniera costante nei prossimi mesi.