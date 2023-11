PS5 adesso controlla più della metà del mercato UK, Xbox Series X|S e Switch in calo

Negli ultimi mesi le vendite di PlayStation 5 hanno subito una nuova accelerata, specialmente in Europa, dove in alcuni paesi è stata registrato addirittura un +100%. Le cose vanno bene anche nel Regno Unito, dove la console di Sony ha reclamato oltre la metà del mercato.

Stando ai numeri rilevati dall'agenzia GfK e riportati dal sito specializzato GamesIndustry.biz, negli ultimi sei mesi PlayStation 5 ha reclamato il 51% delle vendite di console totali nel Regno Unito. Merito, secondo gli analisti, delle promozioni aggressive attuate nei mesi di luglio ed agosto, e del bundle con EA Sports FC 24, che ha evidentemente fatto gola ai numerosi appassionati di calcio d'oltremanica.

La crescita di PlayStation 5 è avvenuta a discapito dell'ecosistema Xbox Series X|S, che ha visto la propria fetta di mercato scendere dal 26% al 23%, e soprattutto di Nintendo Switch, calata dal 34% al 25%. Per quanto riguarda la proposta della casa di Kyoto, il declino non stupisce più di tanto, trovandosi ormai nella fase finale del proprio ciclo di vita e con un'erede all'orizzonte.

A questo punto sarà interessante osservare le performance delle tre console nelle prossime, movimentante settimane, che vedranno l'arrivo del Black Friday e delle festività natalizie. Tutte le concorrenti hanno ormai largamente risolto i loro problemi di produzione e approvvigionamento, quindi i giocatori non avranno alcuna difficoltà a trovare i prodotti di loro interesse nei negozi, siano essi fisici che online.

Nel frattempo, Sony continua a ritoccare i numeri di PS5 verso l'alto. Stando all'ultimo report finanziario, la console ha raggiunto quota 46,6 milioni di unità in tutto il mondo, mentre Marvel's Spider-Man 2 è già a 5 milioni di copie. In questi giorni le vendite di PS5 hanno subito un rallentamento in Giappone, ma si tratta di un fenomeno fisiologico dovuto all'imminente lancio del modello PS5 Slim da quelle parti.