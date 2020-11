PS5: controller DualSense e Audio 3D, il video del Q&A di Everyeye su Twitch

Tra le tante iniziative lanciate dalla nostra redazione con la PlayStation 5 Week di Everyeye, il buon Francesco Fossetti ha organizzato un Q&A su Twitch per discutere delle potenzialità del controller DualSense di PS5 e delle funzioni dell'Audio 3D della console nextgen Sony.

Nelle due ore trascorse in compagnia della community, il Fossa ha risposto alle domande più ricorrenti di chi attende con impazienza che si faccia il 19 novembre per assistere alla commercializzazione europea di PS5.

Gli argomenti trattati sul palco virtuale dell'ultima diretta tenuta sul canale Twitch di Everyeye sono stati diversi, dall'esperienza restituita dalle cuffie Pulse 3D alle sensazioni offerte dai trigger adattivi e dal feedback aptico del DualSense in titoli che, come Astro's Playroom, utilizzano in maniera intensiva le nuove tecnologie implementate nel controller di PS5 dai progettisti del colosso tecnologico giapponese.

Sempre durante la PlayStation 5 Week abbiamo tenuto anche un diretta di 10 ore su interfaccia, Miles Morales e Demon's Souls su PS5 in compagnia di Francesco Fossetti, Marco Mottura, Tommaso "Todd" Montagnoli e Sabaku. Prima di lasciarvi alla replica del nostro Q&A su DualSense e Audo 3D, vi invitiamo a seguirci sul canale Twitch di Everyeye per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità videoludiche (ma non solo) e di attivare la campanella per ricevere le notifiche sulla programmazione del nostro palinsesto.