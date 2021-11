PS5: controller DualSense Gift Edition in sconto per il Cyber Monday

Continuano le offerte di Amazon per il Black Friday e Cyber Monday, quest'oggi vi segnaliamo uno sconto sul controller DualSense per PlayStation 5, proposto in versione Gift Edition a prezzo ridotto rispetto al listino.

PS5 DualSense Gift Edition costa 54.99 euro invece di 69.99 euro, si tratta di una confezione speciale a tiratura limitata decorata con un fiocco rosso natalizio, all'interno troviamo un controller DualSense Wireless di colore bianco mentre non ci sono altri bonus o contenuti digitali.

Il DualSense che abbiamo imparato a conoscere in questo primo anno di vita di PS5 viene proposto con una confezione natalizia ideale per un regalo, per il resto nessuna modifica tecnica o estetica al joypad. Si tratta di una buona offerta che porta il prezzo del DualSense a poco più di 50 euro contro gli oltre 60 di listino, ottima occasione per risparmiare quindici euro e magari regalare il controller ad un amico o acquistare un secondo DualSense per se stessi.

La disponibilità del DualSense Gift Edition sembra essere limitata e dunque vi invitiamo ad approfittarne se siete interessati, l'offerta durerà solamente per il Cyber Monday e terminerà alle 23:59 di oggi, lunedì 29 novembre, trascorso l'orario indicato il joypad tornerà ad essere in vendita a prezzo pieno.