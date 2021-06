PS5: controller DualSense è in offerta a 59 euro con spedizione gratis

Sconto su eBay per il controller wireless di PlayStation 5: il DualSense è in vendita a 59 euro con spedizione gratuita, un prezzo davvero interessante per acquistare un secondo joypad originale Sony per la console di nuova generazione.

Il venditore italiatech vende il DualSense a 59 euro, si tratta di un rivenditore 62894 feedback e stella cadente viola (riservata ai venditori con punteggio di feedback compreso tra 50.000 e 99.999) e 99.5% di feedback positivi. La spedizione è gratuita, ricordiamo che si tratta di un prodotto nuovo e regolarmente garantito, inoltre grazie alla garanzia eBay potete acquistare in totale sicurezza e se non riceverete l'oggetto ordinato verrete subito rimborsati.

Il DualSense è uno dei prodotti più venduti nella vetrina eBay di italiatech, venditore specializzato non solo in console e videogiochi ma anche elettronica di consumo e accessori per smartphone. Il prezzo del controller è attualmente tra i più bassi tra quelli in vendita su eBay e altre piattaforme, dunque se state cercando un DualSense aggiuntivo per PlayStation 5 potete tenere in considerazione la proposta di italiatech, certi di ricevere un prodotto nuovo e imballato.

Nota Bene: l'offerta riguarda il DualSense nella sola colorazione bianca, le varianti Midnight Black e Cosmic Red sono escluse dalla promozione.