PS5: il controller DualSense in offerta a prezzo scontato

Siete possessori della nuova PlayStation 5 ed alla ricerca di un nuovo controller aggiuntivo? Abbiamo trovato l'offerta che fa per voi: il nuovo DualSense è infatti in offerta su Amazon con lo sconto del 15% dal prezzo di listino. Il controller è acquistabile a 59,22 euro contro i 69,99 euro di listino, un'ottima occasione per acquistarlo.

Il DualSense costa 59.22 euro su Amazon.it, ad oggi il prezzo più basso di sempre dalla sua uscita. Le nuove funzioni del controller di Sony, trigger adattivi, microfono e feedback aptico, messe in atto da quei titoli che le sfruttano, possono influenzare negativamente la durata della batteria.

Siamo quindi a segnalarvi anche la possibilità di acquistare la base di ricarica ufficiale Sony che ricarica fino a due controller contemporaneamente, esaurita da qualche settimana e ritornata in vendita su Amazon addirittura a prezzo scontato. Il Charging Station per DualSense è infatti acquistabile a 26,86 euro, contro un prezzo di listino di 29,99 euro.

Su Amazon la spedizione è sempre gratuita per ordini di importo pari o superiore a 29 euro anche se non siete iscritti a Amazon Prime, è comunque possibile attivare una promozione gratuita che prevede la prova per 30 giorni di Amazon Prime gratis, senza obbligo di rinnovo, avrete così modo di provare non solo il servizio di spedizione ma anche di accedere alla piattaforma Amazon Prime Video e sfruttare i servizi di Twitch Prime.