PS5 e il controller nextgen: quali saranno le differenze tra DualSense e DualShock 4?

La presentazione ufficiale con le prime immagini del DualSense di PS5 ci offre degli interessanti spunti di riflessione sulle principali differenze tra il controller nextgen della prossima console Sony e l'attuale DualShock 4 di PlayStation 4 e PS4 PRO.

Prendendo spunto dalle informazioni condivise dai progettisti del colosso tecnologico giapponese sulle funzionalità e sulle caratteristiche del DualSense, gli appassionati stanno ragionando sulle novità che accompagneranno, a fine 2020, l'uscita di PlayStation 5 e del suo pad.

La redazione di GameRant ha così provato a riassumere in maniera schematica tutte le sorprese che interesseranno i giocatori una volta impugnato il prossimo controller di Sony, a cominciare ovviamente dalle importanti differenze nel design. Per inaugurare la futura generazione del Monolite Nero (che magari darà inizio all'era del Monolite Bianco, a giudicare dai colori del DualSense), l'azienda nipponica ha infatti deciso di evolvere il form factor del DualShock 4 per fare spazio a innovazioni ingegneristiche più o meno marcate.

Le novità più importanti del DualSense saranno rappresentate dal feedback aptico, dai trigger adattivi e dal microfono integrato, tre elementi che sono del tutto assenti nell'attuale DualShock 4 di PS4 e che, nelle intenzioni di Sony, rivoluzioneranno l'esperienza di gameplay fornita ai fan. Parallelamente a queste innovazioni troveremo poi delle scelte ingegneristiche compiute in continuità con il passato, basti pensare al layout dei pulsanti con le icone PlayStation storiche e ai joystick analogici in configurazione simmetrica. Non è ancora chiara, invece, la questione relativa alle differenze sul peso e sulle dimensioni.

Il legame simbolico tra il DualSense di PS5 e il DualShock 4 di PS4 verrà poi mantenuto dal touchpad, dalla Light Bar (riprogettata su nextgen ma con funzioni analoghe a quelle del DS4), dal tasto PlayStation centrale, dalla batteria integrata (ma stavolta con ingresso USB-C per il cavo di ricarica), dal jack per le cuffie e dal pulsante Share, anche se quest'ultimo verrà rinominato "Create" per integrare delle nuove funzioni e capacità ingame che devono essere ancora svelate da Sony.