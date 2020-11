PS5: cosa aggiunge il primo aggiornamento firmware?

Per l'uscita della console nextgen di Sony bisognerà scaricare un aggiornamento firmware di PS5. Quali novità o modifiche accompagneranno il primo update del software di sistema di PlayStation 5?

Sulla scorta delle informazioni condivise da alcune testate videoludiche internazionali, apprendiamo che l'aggiornamento firmware "inaugurale" di PS5 richiederà il download di circa 0,87 GB di dati, un peso leggermente superiore a quello degli update di sistema compiuti fino ad oggi su PlayStation 4. L'aggiornamento in questione dovrebbe "garantire l'accesso ai giochi PS4 salvati su un dispositivo di archiviazione esterno collegato alla porta USB di PlayStation 5".



Come sottolineano i colleghi di TwistedVoxel, l'update è stato messo a disposizione di quei membri della stampa di settore e dei creatori di contenuti che hanno potuto ricevere in anteprima PS5 per condurre tutte le analisi e redigere le recensioni dei giochi di lancio: di conseguenza, non sappiamo se saranno apportati dei correttivi all'aggiornamento firmware che verrà reso pubblico tra il 12 e 19 novembre, in coincidenza del lancio nordamericano ed europeo di PS5.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Sony ha confezionato un nuovo video che fissa le finestre di lancio di Horizon, Ratchet & Clank e GT7 su PS5.