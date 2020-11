PS5: cosa ci fanno Aloy e Ratchet alla Borsa di New York?

I gestori del canale YouTube della Borsa di New York ci rendono partecipi dell'ultimo evento promozionale organizzato da Sony con il coinvolgimento di Ratchet, il vispo eroe della serie omonima di Ratchet & Clank, e di Aloy, la fiera guerriera dell'epopea a mondo aperto di Horizon.

L'ultima iniziativa promossa dal colosso tecnologico giapponese, come possiamo facilmente intuire, ha scomodato i protagonisti di questi due celebri franchise dei PlayStation Studios come parte delle celebrazioni per il lancio di PS5 in Nord America.

Avendo fronteggiato schiere di mostriciattoli alieni e di dinosauri robot, sia Ratchet che Aloy hanno dimostrato di trovarsi perfettamente a loro agio tra gli squali di Wall Street: dal pulpito del tempo del capitalismo internazionale, i due rappresentanti della prossima generazione di esperienze videoludiche targate PlayStation hanno ricordato l'arrivo sul mercato di PS5 suonando la campanella per la chiusura della giornata di contrattazioni del NYSE (The New York Stock Exchange).

Per il lancio della console nextgen, Sony ha organizzato in Corea del Sud un incredibile spettacolo di illusione anamorfica con PS5 e DualSense giganti, proiettandolo su di un maxischermo a LED che copre le due facciate di un palazzo al centro di Seul.