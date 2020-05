PS5: cosa aspettarsi dall'evento del 4 giugno? Ne parla Jim Ryan di Sony

In una lettera aperta indirizzata a tutta la community PlayStation, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha spiegato cosa dovremo attenderci dall'evento di presentazione dei giochi PS5 che sarà trasmesso in streaming il 4 giugno alle ore 22:00 italiane.

Dalle pagine del PS Blog ufficiale, il massimo dirigente della divisione videoludica dell'azienda giapponese spiega che "con ogni generazione, dalla prima PlayStation a PS4, puntiamo sempre più in alto e spingiamo oltre i confini per cercare di offrire delle esperienze migliori alla nostra community. Questa è la missione del marchio PlayStation da oltre 25 anni, una missione di cui ho fatto parte fin dall'inizio".

Nel condividere la propria emozione per l'imminente show digitale che vedrà protagonista Sony con il reveal dei giochi nextgen per PS5, Ryan sottolinea come "fino ad oggi abbiamo condiviso le specifiche tecniche e mostrato il nuovo controller wireless DualSense. Ma cos'è una console al lancio senza i giochi? Ecco perchè sono entusiasta di annunciarvi che presto vi permettermo di dare una prima occhiata ai giochi PlayStation 5 che ne accompagneranno il lancio durante le vacanze natalizie. I giochi in arrivo su PS5 rappresentano nel miglioredei modi il lavoro di studi innovativi. Tutte le software house (in riferimento alle sussidiarie dei PlayStation Studios, ndr), dalle più grandi alle più piccole, dalle più recenti alle più affermate, sono tutte al lavoro per sviluppare giochi che mostreranno il potenziale dell'hardware".

A detta di Jim Ryan, inoltre, la vetrina digitale dell'evento del 4 giugno sui giochi PS5 durerà poco più di un'ora e farà parte di una serie di aggiornamenti a tema nextgen che serviranno a Sony per "condividere molto di più su PS5".