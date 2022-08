PS5: cosa cambia tra il DualSense Edge e il controller normale?

La presentazione del nuovo controller DualSense Edge per PS5 è stata una delle sorprese della Gamescom Opening Night Live, Sony ha annunciato un joypad Pro per PlayStation 5, ma cosa cambia rispetto alla versione standard già in commercio?

Il DualSense Edge non va a sostituire il DualSense ma si affianca a quest'ultimo, esattamente come il Controller Elite di Xbox, non si tratta quindi di un controller che verrà inserito nella confezione di PlayStation 5 ma sarà in vendita separatamente rispetto alla console.

Il nuovo controller presenta controlli personalizzabili con possibilità di disattivare alcuni tasti e regolare la sensibilità delle levette analogiche, così come la corsa dei grilletti. Il DualSense Edge permette di salvare più profili personalizzati, da segnalare anche la possibilità di cambiar gli stick analogici ed i pulsanti posteriori con vari set di tasti aggiuntivi.

Sony sottolinea che "il modello Edge del DualSense riprende e adatta il comfort e l'esperienza offerta dal DualSense base, tra cui funzionalità avanzate come il feedback aptico, i trigger adattivi, il microfono integrato ed i controlli di movimento."

Il DualSense Edge per PlayStation 5 verrà venduto con un cavo USB-C e un custodia con supporto per la ricarica. Al momento non sono noti il prezzo e la data di commercializzazione, anche eventuali migliorie legate alla batteria o ad altri aspetti tecnici non sono state comunicate.