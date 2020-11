PS5: cosa c'è nella confezione? Sony illustra il contenuto della scatola

Nell'ultimo approfondimento con la risposta a tutte le domande su giochi hardware e funzioni di PS5, Sid Shuman di Sony Interactive Entertainment fornisce le informazioni esaustive sul contenuto della confezione di PlayStation 5.

Uno dei tanti punti toccati dal rappresentante di SIE nelle FAQ pubblicate sulle pagine del PlayStation Blog riguarda appunto il contenuto della scatola di PS5, sia per la versione della console nextgen provvista di lettore ottico che per la Digital Edition.

Cosa troveremo all'interno della confezione di PlayStation 5? Eccovi allora la lista completa della cavetteria, dell'hardware, della manualistica e degli accessori contenuti nella scatola della piattaforma di nuova generazione targata Sony:

La console PS5 o la console PS5 Digital Edition

Un controller wireless DualSense

Cavo di ricarica USB da Type-C a Type A per il DualSense

Cavo HDMI compatibile con Ultra High Speed definito da HDMI v2.1

Cavo di alimentazione AC

Base per posizionare la console in orizzontale o in verticale

Guida rapida

Guida alla sicurezza

Lo stesso dirigente di SIE ricorda ai futuri utenti di PlayStation 5 che all'interno dell'hard disk della console troveranno già preinstallato Astro's Playroom, il platform sviluppato da Sony Japan Studio per mostrare le potenzialità del controller DualSense e "abituare" gli appassionati a funzionalità come il feedback aptico e i trigger adattivi. Per saperne di più su questo titolo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Astro's Playroom curata da Marco Mottura.