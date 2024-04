PS5: cosa esce nei prossimi mesi del 2024? 5 giochi da non perdere

Fino a questo momento PS5 ci ha offerto grandissimi giochi da non perdere, ma l'anno è ancora lungo e ci sono ancora tante sorprese mancanti all'appello.

Sappiamo già che Sony non ha in programma nessun gioco di sue grandi IP fino ad aprile 2025, ma questo non significa che i giocatori PlayStation 5 resteranno a bocca asciutta nei prossimi mesi. Di seguito vi citiamo 5 giochi in arrivo su PS5 nel 2024 da non perdere:

Stellar Blade - 26 aprile 2024

L'appuntamento con la prossima esclusiva PS5 è già ben definito e molto vicino: Stellar Blade si prepara ad esordire sul mercato il prossimo 26 aprile e sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi un Action/Adventure di qualità. L'opera dai ragazzi coreani di Shift Up promette azione frenetica, musiche coinvolgente e un'atmosfera mozzafiato: impossibile non tenerla d'occhio.

Sea Of Thieves - 30 aprile 2024

Dopo aver fatto furore su PC e console Xbox, l'apprezzata avventura piratesca multiplayer di Rare si appresta a navigare anche nei mari PlayStation. A partire dal 30 aprile Sea Of Thieves sarà disponibile per tutti i possessori di PS5 che potranno così scoprire a fondo tutte le meraviglie e le sorprese della produzione Microsoft, con tantissime sfide ed incarichi da affrontare in compagni di altri giocatori formando una ciurma ben affiatata.

Elden Ring Shadow of the Erdtree - 21 giugno 2024

L'estate 2024 si promette incandescente grazie all'attesissimo Shadow of the Erdtree, espansione di Elden Ring che promette di regalare altre decine di ore a tutti gli appassionati del kolossal di FromSoftware. Un nuovo scenario enorme e pieno di insidie attende i Senzaluce più temerari, che affronteranno sfide ancora più epiche ed ardue rispetto a quanto già offerto dall'avventura principale. Affilate le lame, ne vedremo delle belle.

Black Myth Wukong - 20 agosto 2024

Se i Soulslike sono la vostra passione, allora Black Myth Wukong non può mancare nella vostra lista dei desideri. A giudicare dal materiale mostrato finora l'opera dello studio cinese Game Science sembra vantare grandi qualità in ogni campo, da un comparto audiovisivo di elevato spessore a una giocabilità che si prospetta frenetica ed impegnativa. Se tutto va per il verso giusto, Black Myth Wukong potrebbe rivelarsi una delle sorprese più piacevoli dell'anno: appuntamento al 20 agosto.

Star Wars Outlaws - TBA 2024

A differenza degli altri giochi citati, Star Wars Outlaws non ha ancora una data d'uscita ben definita, tuttavia Ubisoft ha più volte confermato che l'Action/Adventure open world tutto incentrato su Star Wars diverrà realtà quest'anno, resta solo da capire quando. Con un mondo di gioco che si prospetta sconfinato e tutto il fascino della Galassia lontana lontana, Star Wars Outlaws potrebbe regalare grandi soddisfazioni a tutti i giocatori, fiduciosi sulla buona riuscita del progetto targato Massive Entertainment.

