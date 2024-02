PS5: a cosa giochiamo nel 2024? Sony tra giochi live, nuove IP e accordi di esclusiva

Sony ha annunciato di non avere in programma il lancio di grandi giochi appartenenti a serie famose per il prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2024 al 31 marzo 2025. E quindi, a cosa giocheremo nei prossimi mesi su PlayStation 5?

Parlando di esclusive (first party, totali, temporali o esclusive console) abbiamo appena assistito al lancio di Helldivers 2, accolto calorosamente su PS5 e PC con centinaia di migliaia di giocatori attivi conquistati in pochi giorni.

A fine febbraio esce Final Fantasy VII Rebirth mentre a marzo è la volta di Rise of the Ronin. E dopo? Si passa direttamente a Stellar Blade in uscita il 26 aprile e si attende il lancio di giochi come Until Dawn Remake e Concord, entrambi attesi per il 2024 ma privi di una finestra di lancio.

La pagina dei giochi in uscita sul sito PlayStation ci segnala anche l'arrivo di Silent Hill 2 Remake, Metal Gear Solid Delta Snake Eater e degli appena usciti Granblue Fantasy Relink e Foamstars di Square Enix.

E per ora la lista dei giochi in esclusiva (PS5 o PS5/PC) si ferma qui, guardando invece ai giochi third party multipiattaforma le cose si fanno più interessanti con le uscite di Black Myth Wukong ad agosto, The Plucky Squire, Pacific Drive, The Casting of Frank Stone, Dragon's Dogma 2, Sonic x Shadow Generations, Unicorn Overload, WWE 2K24, South Park Snow Day e Sand Land, senza dimenticare Assassin's Creed Codename Red atteso a fine anno e gli sportivi come EA Sports FC e NBA 2K.

Da notare come Sony abbia parlato solamente di "Major Franchise" citando giochi come God of War e Marvel's Spider-Man 2, mentre sembrano esclusi da questa classificazione nuove IP come Concord e franchise "minori" o dormienti come Until Dawn.