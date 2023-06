PS5 costa 100 euro in meno dal primo luglio, ma non in Italia: nuova offerta Sony

La divisione spagnola di PlayStation annuncia un taglio di prezzo temporaneo per PS5: dal primo a 15 luglio, PlayStation 5 Standard Edition (con lettore ottico) potrà essere acquistata con uno sconto di 100 euro su PlayStation Direct e altri rivenditori autorizzati del paese.

PS5 dunque costerà 449.99 euro invece di 549.99 euro per due settimane, tornando in vendita a meno di 500 euro, esattamente come accadeva al lancio e fino ad agosto 2022, prima del ritocco al prezzo di listino.

La promozione coinvolge anche bundle e accessori, ad esempio il DualSense costa 49.99 euro invece di 69.99 euro, il pacchetto DualSense con FIFA 23 è scontato a 89.99 euro e le cuffie Pulse 3D Wireless costano 89.99 euro invece di 99,99 euro.

Taglio di prezzo anche per una selezione di giochi PS4 e PS5: Horizon Forbidden West costa 49.99 euro, Gran Turismo 7 è in sconto a 59.99 euro, Ghost of Tsushima Directors Cut costa 39.99 euro mentre Death Stranding Director's Cut è in promozione a 19,99 euro. E ancora, sconti su Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal, Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales e God of War Ragnarok.

Al momento la promozione non è valida in Italia e non ci sono notizie in tal senso sui profili social di PlayStation del nostro paese.